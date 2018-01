Salut la communauté, je viens vous demander votre aide ! Je pense m'acheter un pc portable mais n'y connaissant pas grand chose j'aurai bien besoin d'un coup de pouce...A la base je joue uniquement sur console alors je ne pense pas avoir besoin d'un truc trop puissant, en fait je compte surtout l'utiliser pour regarder des vidéos/films et gérer mes dossiers, par contre j'ai toujours l'habitude d'ouvrir 20 pages internet en même temps ,je le précise au cas où si certains pc rament moins que d'autres avec plusieurs trucs d'ouverts...Niveau jeux ça se limiterait seulement aux petits jeux indés qui ne sortent pas ailleurs que sur pc (fight n rage, valdis story, owlboy), et peut être de l'émulation d'anciennes consoles (ps1 et n64 sûr, peut être un peu de ps2 et gamecube mais pas sûr).Petit + : écran d'au moins 40cm et si possible les touches rétro éclairées.Merci à vous