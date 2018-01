Dernièrement j'ai eu une augmentation de 50€. Pour fêter cela, je vais acheter un ordinateur hors de prix.Plus sérieusement, cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancé dans l'apprentissage du développement Web en autodidacte. J'ai déjà une machine (desktop) plutôt correcte pour ça. Mais j'ai envie d'un laptop pour apprendre au boulot lors de mes pauses le midi. Je recherche donc un bon compromis. Un produit facilement transportable, suffisamment performant pour du développement Web (Je compte installer Wamp ou Mamp voire peut être Photoshop) et bien évidemment à un prix accessible.La Surface Pro est très séduisante, mais j'ai peur que l'écran soit trop petit. Par ailleurs, je redoute également la saisie avec le clavier.Sur Dealabs il y avait des bons plans à environ 650€ / 700 € avec le clavier inclus, mais il s'agissait de la version avec processeur m3 et 4 Go de ram. Qu'en pensez-vous ?Avez-vous d'autres produits à me conseiller ?