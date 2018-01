Dragon Ball Z Super GT

Le corps et l'esprit à pleine puissance ! Goku et Vegeta !!

Enfin, Goku est à pleine puissance !! Il passe en Super Saiyan Blue ! Bien qu'il ait fait de son mieux, Vegeta continue de perdre contre Jiren. Et finalement, c'est Goku qui défie Jiren ! Pour ce combat final, Goku se transforme en Super Saiyan Blue à 100% ! Cette semaine, Gohan : Il attaque l'ennemi aux côtés de C-17 !? Ayant attrapé et immobilisé Toppo, C-17 ordonne à Gohan de les faire sortir tous les deux de l'arène ! Cependant, Gohan hésite à attaquer, et leur fait ainsi perdre l'opportunité de sortir Toppo...Synopsis 2 : Il ne reste plus que les Univers 11 et 7, dirigé par Son Goku, dans le Tournoi de Pouvoir. Plus que 7 minutes avant la fin du tournoi. Vegeta utilise tout son pouvoir pour se battre contre Jiren de l'Univers 11, mais Jiren n'est pas prêt de perdre. Par contre, Vegeta est gravement blessé et est désormais en grand danger...(Traduction DB-Z.com)