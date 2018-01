Tout est dans le titre, allez-vous laisser une chance à MGSurvive le 18 janvier ?Car oui MGSurvive sera pour la première fois jouable grâce à une Beta ouverte le 18 de ce mois-ci.Franchement je suis un gros fanboy de Kojima et de MGS mais je trouve que ce jeu ramasse comme jamais assez injustement sur internet (encore 10 000 Dislikes pour le nouveau trailer sur Youtube).J'ai pris à l'époque Resident Evil Umbrella Corps pour découvrir un ptit jeu sympa en coop avec des potes et mon dieu devant MGSurvive le jeu est juste de la pure chiasse, même sans la comparaison avec MGSurvive je trouve Umbrella Corps extrêmement merdique et infâme...Je sais que sa casse les couilles de voir Konami financer ça a la place d'une maj du Chap 2 et de la mission 51 de MGS V mais perso je vais lui laisser sa chance le 18.Après tout je suis fan de Resident et de MGS et j'ai l’impression que les deux ont fusionnée avec ce spin-off, après faut pas prendre ce MGSurvive au sérieux mais plus pour un jeu à découvrir en coop avec des potes car j'ai vu des commentaires de personnes qui attendent vraiment un scénario sur ce jeu...Bref, franchement Capcom honte a vous, on a demandé depuis des années un Outbreak File 3 en ligne et je n'arrive pas à croire que c'est Konami qui propose ça a la place de vous et de votre pitoyable Umbrella Corps.En attendant la mystérieuse Béta de MGSurvive, je suis retourné sur RE 6 comme d'hab pour du Survivors j'en profite donc pour partager des vidéos sur ce mode, une sur différentes map et l'autre avec PIERS Nivans le perso le plus cheaté du mode. Bon visionnage pour les intéressés.