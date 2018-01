Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Un manuel en japonais sur les coup des personnages est disponible ici : https://ps4-dbfz.channel.or.jp Il est en japonais, même si certaines fiches ont été traduites en anglais :Pour rappel, la beta sera ouverte à tous dans la journée, et le jeu sortira lui le 26 janvier prochain...Source : http://mp1st.com/news/full-dragon-ball-fighterz-move-list-beta-characters-revealed-beta-client-now-available-download

posted the 01/13/2018 at 11:36 PM by link49