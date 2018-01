Sega Europe vient de partager via son compte Twitter une image teaser pour une éventuelle annonce qui se fera le 16 janvier 2018, une annonce qui serait le fruit d'une collaboration entre Sega et le studio anglais twopoints, récemment formé par des anciens de lionhead studios spécialisé dans la réalisation des jeux de stratégie en temps réel ainsi que des simulateurs.

posted the 01/13/2018 at 08:29 PM by kyuta