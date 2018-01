Voici une Information autour du jeu Resident Evil 2 Remake :En début d'année, le Twitter officiel à laisser un espace en haut à gauche, laissant sous-entendre l'annonce d'un prochain titre.Aujourd'hui, le logo a été modifié, avec la typologie du jeu Resident Evil 2. Capcom pourrait profiter de l'anniversaire du jeu, sorti le le 21 janvier 1998 aux USA, pour enfin annoncer plus en détail le jeu Resident Evil 2 Remake...Source : https://www.resetera.com/threads/resident-evil-official-social-media-channels-all-change-their-logo-to-a-tease.16197/

posted the 01/13/2018 at 08:01 PM by link49