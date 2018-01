Digital Foundry sont-ils des Frais De Porc.Ils ont été récemment pris la main dans le sac par le team dev de Redout, qui leur reproche d'avoir dit que la version PS4Pro est meilleure que la XBOX One X qui ne faisait que du 1080p.Probleme : La 4Pro n'atteint jamais le 4K, alors que la X, oui, en dynamique.Impact sur les joueurs : ils étaient logiquement remontés contre 34BigTG, les traitant de paresseux, les menaçant parfois.Les devs à leur retour, menaçait DF d'une action en justice, qui a vite fait de retirer son analyse mensongère, avec de plates excuses à la clef...Personnellement, vu le publipostage (vraiment copier-coller de celui de Sony) à la sortie de la PS4Pro, je me disais qu'ils étaient peut-etre des petits vendus à sa mémère.De toute façon, ça dessert les possesseurs ou futurs possesseurs de PS4 et de Microsoft, qui se trouvent finalement floués, car influencés.Tiens... ça me rappelle la connerie deterrée du moment : VGChartz.An Official Response to Digital Foundry’s analysis of Redout on Xbox One XBy Valerio Di DonatoJanuary 6, 201834BigThings, Gaming, Graphics, Redout"Le plus beau moment lors d'un samedi matin nuageux ? Se réveiller devant une tempête qui fait rage sur vous, sur la base de ce que nous pouvons appeler une analyse technique incompétente au mieux, des Fake News au pire.Digital Foundry a peut-être été une source d'informations techniques compétente dans le passé, mais il se pourrait que ce soit actuellement sur le chemin du click-baiting. Ils viennent de publier une vidéo sur notre jeu, Redout, dans laquelle ils parlent des performances Xbox One X, du framerate et de la résolution, mentionnant à plusieurs reprises que Redout affiche un rendu 1080p pour la version Xbox One X.C'est un mensonge total. La Xbox One X a été mise à jour il y a quelques semaines, ce qui permet à tout le monde (propriétaire ou non de 4k TV) de bénéficier d'un rendu 4K avec une résolution dynamique (...) Plus de détails techniques sur ce sujet suivront dans les prochains jours, quand tout le monde reviendra de vacances de vacances mais en attendant laissez-nous l'épeler : ce n'est pas du 1080p.Comme de nombreux utilisateurs l'ont signalé, il y a encore quelques problèmes de framerate où le jeu ne peut pas garder le rythme 60fps et tombe significativement en dessous du seuil de 45+, ce qui est quelque chose dont nous sommes conscients et désolés. Cela arrive plus souvent lorsque de nombreux adversaires IA sont pris en compte, lors de courses en solo et des courses avec peu d'adversaires. Nous sommes conscients de ces problèmes et nous continuerons de travailler dessus le plus longtemps possible.Mais dire que Redout rend à 1080p est tout simplement faux. Ceci, combiné avec le fait que certains joueurs semblent être très sensibles aux batailles de la XBox vs. PS4, cela a provoqué une pluie de commentaires négatifs sur nos têtes, toutes basées sur de mauvaises informations."