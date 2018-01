Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Durant le Nintendo Mini Direct, le jeu n'était pas présent, car ne sortant pas au plus tard au printemps. Selon Amazon Italie, le jeu sortirait le 29 juin prochain. D'ici là, les joueurs Nintendo Switch pourront patienter avec les jeux Donkey Kong Country : Tropical Freeze, Kirby Star Allies et Mario Tennis Aces, entre autres...Source : https://gametransfers.com/new-yoshi-switch-release-date-leak/

