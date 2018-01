Planning Q1 pour le moment.

Apex Construct sortira donc sur PS VR le 20 février prochain au prix de 29.99€ (ou 23.99€ via PS+)Ce jeu d’action/aventure se déroule dans un futur étrange, dominé par d’impitoyables robots à la suite de dangereuses expériences menées par l’Homme. En tant que dernier être humain sur la planète, vous devrez explorer ce monde pour en dévoiler ses secrets, tout en essayant de survivre face aux différentes créatures synthétiques en utilisant un arc, des flèches et un bouclier (qui peuvent tous être améliorés).En plus de la campagne principale, qui devrait vous prendre environ 5 heures et vous mènera dans des stations de recherche d’avant l’apocalypse, des grottes souterraines et les ruines d’une ancienne ville, Apex Construct regorge de zones cachées à explorer. Plus vous explorez le jeu, et mieux vous comprendrez le monde et son histoire. Cette « découverte par l’exploration » récompense les joueurs qui prennent vraiment leur temps avec le jeu.Une des composantes essentielles d’Apex Construct est le principe « d’Abri », à partir duquel vous pouvez rejouer n’importe quelle mission, ce qui vous permettra de trouver des objets ou des zones que vous aviez raté lors de votre premier passage. C’est aussi là que vous pouvez dépenser les points gagnés en tuant des ennemis ou en découvrant des secrets pour améliorer votre équipement et augmenter vos chances de survie face à des ennemis qui sontdéterminés à vous exterminerÀ l’origine, Apex Construct avait été prévu pour inclure uniquement des déplacements en téléportation. Suite aux retours des communautés de joueurs VR, le jeu aura désormais des déplacements direct avec des options directionnelles fluides disponible dès sa sortie.