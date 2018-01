Je n'ai pas vu la taille du Pikachu dans les précédents articles, donc je la mets ici.Perso, quand j'ai vu sur plusieurs sites "un Pikachu géant", j'ai pensé tout de suite au Dark Vador de Disney Infinity que l'on ne verra jamais.Je crois qu'il devait faire 30cm et je me suis dit que le Pikachu pourrait faire la même taille.... Eh bien, non!!!Voilà, 13.6cm pour cet Amiibo Pikachu, j'espère qu'il sera disponible dans un beau pack "collector" avec le jeu.Le jeu et l'Amiibo seront disponibles en Mars

posted the 01/13/2018 at 11:37 AM by leblogdeshacka