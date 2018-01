Six ans après la sortie de Radiant Historia sur Nintendo DS (inédit en Europe), il est temps de retrouver le continent de Vainqueur et les voyages temporels de la White Chronicle dans Radiant Historia: Perfect Chronology. Ce portage 3DS enrichi du RPG culte intégrera de nombreux éléments nouveaux en termes de jouabilité comme de scénario, une présentation revue et corrigée ainsi que de nouvelles façons de vivre l'aventure ! Caractéristiques : • Une adaptation enrichie de l'original : chara-design revu et corrigé, nouveaux doublages, une introduction animée inédite signée A-1 Pictures, un nouveau thème musical, illustrations d'événements, cinq nouveaux morceaux par la compositrice d'origine Yoko Shimomura, paramètres de difficulté supplémentaires... Autant de nouveaux éléments qui viennent enrichir une expérience déjà inoubliable. • De nouveaux éléments scénaristiques passionnants : Stocke va faire la connaissance d'un mystérieux nouveau personnage nommé Nemesia, qui lui en révélera plus sur l'histoire de son monde et débloquera une troisième chronologie pour explorer l'effet domino de certaines de ses actions à travers des scénarios épisodiques alternatifs. • Un classique à ne surtout pas manquer : derrière cette surabondance de nouveaux contenus, ce qui fait la force de Radiant Historia reste inchangé. Si vous avez raté le jeu d'origine en 2011, ce portage se présente donc comme l'occasion idéale de tester un classique moderne. Avec son système de combat haletant basé sur le positionnement, ses personnages mémorables et ses mécaniques de voyage temporel passionnantes, Radiant Historia: Perfect Chronology s'impose comme un incontournable pour les fans de JRPG. • Langue : voix et textes en anglais.

