Salut les fanboy(girl),Dites, est-ce que il y a un moyen de reset le nombre de combat dans la démo de Pokken Tournament ? car j'ai pu faire tester le jeu à mon petit neveu de 4 ans et il a surkiffé ! problème il a atteint la limite de combats dispo, est-ce que en changeant de compte ça repart à zéro ?Oui je peux au sinon l'acheter, mais comme il vient 1 fois par semaine, que ce jeu ne m'intéresse pas beaucoup et surtout qu'il coûte une blinde encore aujourd'hui malgré qu'il soit un portage... bah je ne me que lui offrir la démo m'voyezAu pire je lui remet BOTW ou R&C qui maitrise très bien si c'est pas possible, mais c'est dommage car il était à fond dessus.Merci d'avanceeeeeee !