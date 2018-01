Voici une Information concernant le jeu God of War :De plus en plus de revendeurs portugais et brésilien indiquent une date de sortie prévue pour le 22 mars prochain, en corrélation avec la date apparue sur le PlayStation Store. La date devrait bientôt être révélée de toute façon. En effet, celle de God of War III a été annoncée le 28 janvier 2010, soit moins de deux mois avant sa sortie, celui-ci ayant été commercialisé le 16 mars 2010. Enfin, à titre d'information, le premier God of War était sorti le 22 mars 2005...Source : https://www.psu.com/news/rumor-god-war-release-date-appears/