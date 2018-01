• Lost Odyssey : Parting Forever





• Final Fantasy X : Wandering Flame





• The Last Story : The Flying One





Je fais partager (en attendant de finir mon article sur FFXIII-3 Lightning Returns) l'interview faites par Kayane avec le compositeur mythique de nombreuxou notammentdont on croise les doigts fort pour un remake sur SwitchLa vidéo dure 10 min et on y apprends en autre quels sont ses épisodes FF préférés mais aussi sa manière de composer selon les jeux qu'il doit habiller musicalement.En bonus, pour les mélomanes ou ceux qui n'auraient jamais écouté une de ses compositions, voici une mini sélection qui a mon sens entre au panthéon des BO vidéo-ludique :Have a good nightN.B : La vidéo vient de la chaine de Wen180sec qui poste ses critiques ciné de temps en temps sur le site, pensé à liké si vous aimez l'interview.