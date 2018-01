Souvenez-vous, il y a plusieurs mois (en septembre), Seamus Blackley, dévoilait la Duke, la grosse manette de la XBOX première du nom.La Duke, conserve les même dimension que la manette d'origine mais aura droit au logo XBOX sur un écran LCD au centre de la manette.La manette sera filière avec un câble de 2.7m, soit la même longueur que la manette d'origine.Elle sera compatible sur XBOX One et Windows 10Eh bien, nous avons enfin un date et un prix, toujours grâce à Seamus Blackley. La Duke arrivera donc fin Mars aux USA pour le prix de $69.99Perso, je vais craquer pour cette Duke