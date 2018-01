Je viens enfin de finir le fameux Breath of the Wild après 100H de jeu et je vais être direct, je trouve les notes de ce jeu complètement abusé. La presse a fermé les yeux sur des défauts mais comme pas possible (un peu comme The Last of Us à l'époque, même s'il reste plaisant, il a un paquet de défaut invisible celui la pour la presse...) et j'ai donc le même gout amer après avoir fini ce Zelda BOTW.On connait tous les qualités du jeu donc j'attaque directement les défauts et c'est a cause de ces deniers que je classe ce Zelda Breath of the wild parmi les moins bons volets de la série.La Lassitude : Comme tout open world ça devient extrêmement lassant après des heures et des heures de jeu. D'autant plus qu'ici je trouve le jeu aussi répétitif qu'un Assassin's Creed, attaque de base hostile à la MGS V avec bien sûr 10 000 fois moins de possibilités, 999 graines de Kokorogu un peu partout sur la map (mais qui a fait cette quête bordel...), 120 sanctuaires tous identiques artistiquement, cueillette de ressources H24 etc dsl mais après ma première machine de guerre j'ai ressenti une très grosse lassitude...Les Donjons : Les donjons sont tout simplement les plus nuls de toute la série, petit, à toit ouvert, comme les sanctuaires la D.A est identique pour tous et surtout ils sont méga courts (15 - 20 min max). C’était vraiment décevant...Les Boss : Ils sont tous identiques physiquement (encore une fois...) sauf leurs armes qui changent et leurs partterns de coups (ma foi heureusement). Il y a aussi plus aucune énigme contre eux il suffit juste de spam des attaques et de jouer l'esquive...on se croirait dans une imitation de Dark Soul... Une catastrophe, le plus gros point noir du jeu pour moi avec les donjons.Les musiques : Je n'en retiens aucune, choquant pour un Zelda, oui c'est sympa d'écouter des notes de piano et la nature mais après 50h de jeu, ça commence à faire grave chier heureusement qu'il y a des remix des thèmes des anciens volets.La narration : Je suis pas du tout fan des flashbacks, franchement quand j'ai vu le trailer épique du jeu, je me suis dit : tin il y a plein de scène et tout c'est ouf, et puis finalement, il n'y a presque aucune scène et je n''ai pas eu l'impression d'avoir participé à une grande intrigue ou à une grande quête. Je pige pas ce choix de flashback et de mettre des perso importants en valeur uniquement dans ces derniers...Le rythme et les pseudo moment grandiose : J'ai beaucoup aimé l'exploration mais je trouve le jeu pas épique pour un sou (sauf la fin), les boss sont bidon, les sous-boss aussi (hinox, lithorok etc) et surtout les machines de guerre je suis méga déçu de leurs courts affrontements à base de mini-jeu. Je m'attendais à un truc à la shadow of the colossus mais même le plus mauvais des colosses ridiculise toutes les machines de guerre de BOTW réuni. Je suis obligé de faire une comparaison car il y a quand même une putain de ressemblance...Le recyclage : J'ai trouvé que le bestiaire se répétait à mort un moment (sauf la couleur des ennemies). Puis niveau équipement on a le minimum syndical pour un Zelda quand même (que 4 pouvoirs quoi du début jusqu’à la fin), un peu choquant ce nouveau concept de gameplay pour la série tout droit sortie d'un Xenoblade.Il y a d'autres défauts aussi comme la non-présence de lieux fermés comme des grottes ou des bâtiments, ou encore les chevaux super casse-couilles mais je préfère m’arrêter ici.Voilà bah assez déçu du jeu, je m'attendais à la caverne d'Ali Baba à cause des tests de la presse et ce n'était pas le cas malheureusement.Bref, un bon jeu avec un très bon open world mais il est très loin d'avoir un 9/10 de ma part. Shadow of the colossus reste intouchable pour moi en matière d'action aventure et il reste donc toujours dans mon TOP 10 BGE (pas très fan du remake PS4 personnellement).Voila je partage ma déception en espérant que ça n'ira pas déclencher la 3eme guerre mondiale sur GamekyoSur ce, merci de m'avoir lu et bon jeu à tous.