Comme dans le titre je cherche une batterie PSP de rechange si possible officielle bien que ce soit impossible en 2018, j'ai fais pas mal de recherches y en as pour 8, 9 voir 11 euros mais bien sûr ce n'est pas officiel en plus des commentaires disant que soit ça tient bien ou non.

Donc je cherche quelque chose de potable pour redonner vie à cette console si jamais vous avez des liens ou autres je suis preneur.

Dans le cas extrême peut être prendre une batterie Pandora si ça peut fonctionner sur une 2000.



Liens:



http://www.cdiscount.com/jeux-pc-video-console/jeux-psp/batterie-rechargeable-2400mah-pour-psp-2000-3000/f-1033010-qum4895187132257.html?idOffre=28979962#mpos=1



http://www.cdiscount.com/informatique/gaming/kmd-batterie-rechargeable-lithium-ion-2600mah-3-6v/f-107140308-auc3614408451639.html