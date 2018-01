Avec le code jdgOctAllez0Moi je me suis pris :- Le Raspberry Pi 3 sur Gearbest- Un VGA 666 sur Aliexpress- Un câble VGA vers péritel sur retrocableMon objectif : obtenir le fameux mode 240p sur écran CRTPlus dans une optique bidouille que je me le suis pris, ça occupera les longues soirées d'hiver avec le hack de ma Wii U

posted the 01/12/2018 at 04:50 PM by sussudio