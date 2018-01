Salut les gens, juste pour vous informez d'une très bonne nouvelleJe me suis pris l'édition limitée de Nioh complète édition en version jap car je voulais avoir le jeu avec les dlc sur le disque, je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai eu l’agréable surprise de voir que le jeu jap contient les textes en françaisQu coup je suis heureux d'avoir cette perle en version goty en boiteet si comme moi vous aimez avoir vos jeux en boite, maintenant vous savez que la version jap contient le fr.

Who likes this ?

posted the 01/12/2018 at 04:40 PM by darksyriak