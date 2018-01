Comme je l'avais annoncé ici il y a quelques temps, j'ai pas mal avancé sur ce petit projet de vrai pack de musiques d'anime pour Dragon Ball FighterZ donc il est temps de vous montrer un petit quelque chose :- J'ai coupé le début et la fin de chaque piste pour que tout s'enchaine de façon fluide- j'ai aussi réglé le volume sonore pour ne pas avoir une musique plus forte qu'une autre comme c'est le cas quand on prend des musiques de différentes sources- La majorité des mp3 ont été fait à partir de fichiers flac pour une qualité optimale, mais tout n'est pas trouvable en flac malheureusement (comme les pistes de GT par exemple)- Vous pouvez faire votre propre playlist à partir des fichiers juste en cliquant avec le joystick droit sur les musiques que vous aimez.Bref, je pense que tout sera prêt d'ici la sortie du jeu