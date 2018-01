Pour jouer a Bayonetta I il vous faudra 8.5Go et pour le deuxième, il vous faudra 12.4Go. Il faudra donc 21 Go pour profiter des jeux sur sa Switch

Aperçu sur le Nintendo eShop, le poids des versions Switch de Bayonetta I et II viennent de tomber.

posted the 01/12/2018 at 12:56 PM by leblogdeshacka