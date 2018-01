Voici une Information concernant le jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition :Koei-Tecmo vendra le jeu au Japon 7 344 yens. Pour se donner un ordre d'idée :C'est plus cher que les nouveaux jeux. Il est donc fort proable que le jeu soit vendu plein tarif aussi chez nous...Source : https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000003281

posted the 01/12/2018 at 12:40 PM by link49