Bonjour à tous !Aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau projet qui n'en est qu'à ses tout tout début, on pourrait même dire finalement qu'il est encore en phase de bêta ^^Il s'agit d'une sorte de chronique vidéo baptisée Games With Old, et c'est le rédacteur LD4K4 de mon site LightninGamer, que vous verrez sur la vidéo.Nous savons parfaitement que pour l'instant il y a encore beaucoup de défaut, surtout que le travail n'est pas réalisé avec du matos de folie. Mais c'est une volonté, de tendre vers la vidéo autre que le streaming twitch.Comme il n'est pas simple de prendre du recul sur son travail de manière général, c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas soumettre ça à la communauté de Gamekyo pour recueillir des critiques constructivesJe vous laisse donc la vidéo concernée, et n'hésitez pas à donner votre avis, toutes les critiques seront appréciées du moment qu'elles sont constructives et diplomatesOui je pense à ceux qui aiment dire c'est de la merde sans justifier ^^Allez bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour nous encourager (si vous avez aimé), et merci de votre aide les gars (et les filles