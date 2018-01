Cette semaine les sorties sont davantage intéressantes sur l'eShop Nintendo Switch avec notamment les sorties de FURI, Super Meat Boy, Black The Fall, ACA NeoGeo Art of Fighting 2 et j'en passe. Des démos sont aussi d'actualité avec le très attendu Dragon Quest Builder ou encore Implosion et du contenu additionnel est de vigueur pour Pokkén Tournament DX...Toutes les images sont disponibles dans l'article source. Merci