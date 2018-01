Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon Eiji Maeda, analyste chez SMBC Nikko Securities, a déclaré que l'annonce des prochains jeux de Nintendo arriverait aux alentours de mars et proposerait cette fois-ci des gros titres tels que Pokemon, Animal Crossing et Super Smash Bros prévus sur Nintendo Switch. Le Nintendo Direct Mini d'hier serait donc une mise en bouche...Source : https://nintendosoup.com/rumours-full-blown-march-direct-surfaces/

posted the 01/12/2018 at 07:42 AM by link49