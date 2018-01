Retro-bit y annonçait en effet un partenariat officiel avec SEGA pour créer des accessoires Mega Drive, Saturn et Dreamcast, et donnait déjà rendez-vous au CES

Le fabricant va sortir de nouvelles manettes répliquant les originales, et déclinées en trois versions : un pad filaire avec la connectique d’origine, un autre en USB, et enfin le troisième en Bluetooth, que l’on pourra également brancher à une console rétro via un adaptateur vendu séparément.

Retro-bit va également produire des câbles d’alimentation et chargeurs (110 V cependant), des câbles vidéo (RCA, S-Vidéo et VGA box) et même des rallonges de manettes Saturn !

