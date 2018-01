Voici des Images du jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition :Annoncé durant le Nintendo Direct Mini, le jeu sortira chez nous au printemps, sans plus de précision. Cependant, au Japon, Koei Tecmo a annoncé que le jeu sortira le 22 mars prochain. Reste plus qu'à savoir si une Edition Limitée est également prévue, comme sur 3DS et WiiU...Source : http://nintendoeverything.com/japan-is-getting-hyrule-warriors-definitive-edition-on-march-22/

Who likes this ?

posted the 01/12/2018 at 12:01 AM by link49