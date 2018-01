Outre le fait que les autres consoles ont et continuent à avoir leur dose de portages, il semble que cela passe moins bien avec la Switch, qui s'accapare quasiment tout le catalogue d'exclu de la Wii U en plus d'autres portages de jeux multi, mais cela est-il vraiment un problème ?Je lis souvent concernant les portages (toutes machines confondues) "tout le monde a déjà joué à ces jeux", tout le monde ? Vraiment ? Non car si par exemple je prends les (estimations) ventes d'Xbox 360, dans les 80 millions (un truc comme ça), ensuite une exclusivité du genre Gears of War 2 qui, si je me souviens bien avait tapé dans les 6 millions de ventes (estimations toujours) du coup tout le monde a joué au jeu ?Maintenant revenons à la Switch et aux portages Wii U, je peux comprendre que les portages peuvent posaient problème sur des consoles comme la One et la ps4 puisque la plupart des jeux portés proviennent de la génération précédente, que les consoles de la génération précédente se sont très bien vendu (plus de 170 million en réunissant les 360 et ps3) et donc les jeux aussi ont trouvé preneur auprès de cette masse de joueurs qui sont souvent les mêmes qui ont acheté les consoles de nouvelle génération. Pour la Wii U, c'est quoi les ventes ? 14 millions... c'est très peu, surtout avec la centaine de millions de joueurs actifs à travers le monde, du coup les portages d'une des consoles qui a fait le plus gros flop de ces 10 dernières années sur une console (Switch) qui accueille des nouveaux (et anciens joueurs) qui n'ont jamais possédé et donc joué aux jeux Wii U c'est forcément une aubaine, pour Nintendo qui a investi de l'argent dans ces licences sans qu'elles ne rencontrent le succès mérité, mais aussi pour les joueurs pour les raisons au-dessus.Du coup les portages sur Switch, vous en pensez quoi ?