Furi est sorti aujourd'hui sur l'eShop Nintendo Switch. Après l'avoir fini, je vous propose donc de découvrir mon avis sur le jeu accompagné de gameplay et de moult images (environ 50) sur mon blog personnel :Que peuvent bien signifier ces paroles ? Et qui est The Voice, l'auteur de ces mots ? À plusieurs reprises, le long de notre marche, ces paroles nous sont dites. Car oui, Rider, notre personnage, était jadis emprisonné, torturé, mais voilà aujourd'hui il s'est échappé et il peut remercier l’homme à tête de lapin pour ça. Délivré donc, Rider compte bien retrouver sa liberté et tuer tous les gardiens qui se mettront en travers de son chemin. Mais est-ce là le seul objectif de notre héros ?FURI est ce qu'on appelle un jeu de type "boss rush". Le concept est assez particulier mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Cela consiste à venir à bout de plusieurs "Gardiens" les uns à la suite des autres. Une fois un Gardien vaincu, on se dirige vers le prochain tout en profitant d’une narration intrigante mais très importante pour la bonne compréhension de l’histoire. En effet, pendant que notre héros avance vers son prochain combat, un autre personnage, appelé The Voice, nous accompagne tout en faisant la conversation. Comme je le disais donc, Rider a un long chemin à parcourir et d’un affrontement à l'autre il vous est possible de diriger votre personnage mais vous pouvez tout aussi bien le laisser avancer tout seul. Je trouve que laisser notre héros marcher de son propre chef ajoute une touche personnelle au jeu, laissant ainsi le joueur profiter pleinement de l'avancée du héros et des divers dialogues de l'homme au masque à tête de lapin. C'est ce dernier qui gère le côté narratif du jeu et ce concept m'a beaucoup plu car l'immersion n'en est que meilleure pour le joueur et on peut pleinement apprécier les décors qui offrent un rendu visuel très réussi.Bien que FURI soit un jeu très exigeant, il m’a rendu fou par moment mais il a aussi su me captiver et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, l'ambiance qui en émane est très intrigante, oppressante même. C'est très futuriste et j'adore ! Ensuite, le côté musical se marrie fort bien avec les scènes encourues. En ce qui concerne le gameplay, il faut s'y faire, ce n'est pas évident de prime abord tant il est précis mais il s'avère très intense et complet. Ce qui m'a été le plus difficile c'était au niveau de l'esquive (via B), il faut savoir que Rider n'esquivera que lorsque le bouton B est relâché. Mais outre l'esquive, le principal de notre héros est son arsenal, il dispose d’un sabre (en graphène composite) mais aussi d’un flingue, plus précisément d’un laser de poing automatique, ce qui offre une bonne diversité dans les actions.On continue avec ce qui m’a scotché dans FURI et c’est au niveau de la direction artistique que cela se passe avec une histoire contée de manière originale et de la gestuelle du personnage qui fait route de Gardiens en Gardiens. J’ai trouvé la difficulté du jeu assez coriace, vos nerfs seront mis à rudes épreuves. Moi qui avais débuté le jeu sur une difficulté standard, à savoir « FURI », j'ai basculé après 70 KO en mode "Promenade" et même comme ça ce n'était pas toujours une promenade de tout repos par contre c’était une promenade de plaisir tant l'action est de mise. Les combats sont très bien mis en scène, avec de beaux effets de lumières, ou autres explosions. Il faut avoir l’œil vif, être hyper réactif pour les contres et autres esquives afin de placer son coup et causer un max de dégâts à son ennemi. Le jeu se veut très nerveux et propose des mécaniques de jeu que j’ai trouvé très intéressantes.Je vous évoquais avoir apprécié la direction artistique, eh bien sachez que le design des Gardiens a été réalisé par Takashi Okazaki qui n'est autre que le créateur de l'animé Afro Samurai !Le test complet est disponible ici avec aussi quelques spoilers et tout en parcours en images ->Merci à tous pour vos commentaires