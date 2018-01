Les fans en demandent forcément plus avec le possible retour de Spyro ou de continuer avec l'icone de la première PlayStation pour un hypothétique Crash Team Racing.

Sur son profil Linkedin, Dan Tanguay, lead designer ayant réalisé sur Skylanders SuperChargers et Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, a mentionné un projet non annoncé sur lequel il travaille depuis mai 2017.Bien évidemment, on n'a pas d'information précise pour le moment même si toutes les espérances se tournent vers un célèbre petit dragon qui a fait le bonheur des amateurs de jeux de plateformes.



L'E3 2018 pourrait bien lever le voile sur ce mystérieux projet.