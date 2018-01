Après ce mini Nintendo Direct, on a une idée plus précise des prochains mois.. je crois qu'il faut faire une croix sur Fire Emblem ou Octopath Traveler malheureusement. :/



Pour ma part certain :



Dragon Ball Fighter Z

Hyrule Warriors sur Switch

God of War

Vampyr (si il est pas repoussé)



Il y'en a d'autres que j'attend comme particulièrement Soulcalibur VI mais je doute que ça sorte ce printemps.



Dans tout les cas pour moi on est loin de la folie de 2017.. Malgré tout il y'a quand même moyen de s'amuser !

En plus des jeux sorties l'année dernière a faire en retard.