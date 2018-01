The number and make-up of the characters also remains mysterious: so far, only Sophitia and Mitsurugi have been confirmed. However, the launch screen for Vs battles showed roughly 30 slots for characters , so that is the least amount we can expect. The same applies to the arenas: while we don’t know how many of them will be in the game, they should be plentiful.



As more news emerges regarding Soul Calibur’s characters, arenas and modes, we’ll bring it to you here, so watch this space.

C'est le seul site qui en parle, donc peut etre erreur d traduction ou je sais pas, 30 ça me parait assez gros cela veux dire que quasi tout les persos à style unique seront de la partie et ce de le day one!!Source: http://www.techradar.com/news/soul-calibur-vi-release-date-trailers-news-and-features