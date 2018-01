La Xbox première du nom est loin d'avoir dis son dernier mot. En plus de la retro sur Xbox One, 2017 aura était une belle année niveau émulation même si plus calme que d'habitude. L'heure est aux mises à jour et à l'optimisation. Voici ce qui nous a était proposer cette année(Sega Genesis/Megadrive, 32X, SegaCD/MegaCD, Sega Master System, Game Gear, SG-1000, SC-3000, SF-7000, MK3 Emulator)(nouveau pack Commodore) :(306 jeux en mode Hyperspin)avec les romset nes, snes, megadrive, neo geo, cps 1/2/3, spectrum, pc engine. Le gros plus de Ninja c'est la rapidité du frontend, on peine à croire qu'il y a seulement 64 mo de ram dans la console