SalutJe vous pleins de personnes dire qu'elles sont déçu par le contenue...1. Stop croire au rumeurs...2. Vous avez vue des choses annoncé pour milieu/fin 2018 (en exclu tendo?)Hyrule Warriors : Definitive Edition: Printemps 2018Donkey Kong Country Tropical Freeze: 4 mai 2018Kirby Star Alies: 16 Mars 2018Mario Tennis Aces: Printemps 2018Bayonetta 1 et 2: 16 Fevrier 2018Apres on a un DLC (avec DK) pour Mario + Rabbids, DLC pour Pokken, MAJ gratos pour Super Mario Odyssey...Tout le contenue "exclu" à la console avant été 2018...Le seul truc que je regrette c'est que Donkey Kong Country soit pas une version 2en1 avec un Returns HD + Tropical FreezePour ceux qui ont la Wii U est qui tout fait la je vous comprends, mais j'ai la Wii U et du coup bah les jeux qui était dans ma liste d'envie (coucou Bayo, HW) passe sur Switch ^^