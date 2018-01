Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Alors que d’habitude, les jeux multi sont plus chers sur Nintendo Switch, ça ne sera pas le cas avec le jeu Dark Souls Remastered. En effet, Namco Bandai annonce que cette version sera vendue au même prix que les autres, à 39.99 dollars, soit sûrement 39.99 euros chez nous. Pour rappel, le jeu sortira le 25 mai sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/dark-souls-remastered-will-cost-40/