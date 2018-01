... un grand vide magistral.Malgré quelque annonces intéressantes, ce Nintendo Direct ( mini ) reste pour moi de très mauvaise facture, ayant donné un goût de " trop peu ", au lieu d'avoir voulu envoyer du lourd pour 2018, Nintendo s'est simplement contenté de laisser des miettes aux fans de la première heure en n'annonçant presque que des portages, et pas du nouveau. Les fans ont-il vu trop grand pour le Direct du 11 Janvier en se fiant uniquement aux rumeurs et aux leaks infondés des sources d'Internet, ou Nintendo a-t-il préféré s'amuser librement de la situation en faisant monter la pression tél qu'on augmenterait le thermostat du four avant de laisser au final un soufflé retombé instantanément ?Suis-je triste pour autant ? Non, je ne suis même pas surpris, ni déçu de l'ampleur autour du Direct de Janvier, à vrai dire je trouve tout ceci résolument comique. Pour être honnête, tout ce remue-ménage pathétique ne reflétait que l'incapacité des fans à vouloir doser raisonnablement sur les espérances du Direct et au final, les fans ont retrouvé leur confiance bafouée, humiliée, trompée, par ces auteur(e)s de fake news par milliers. J'espère sincèrement que la plupart des déçus retiendront la leçon et qu'ils vont cesser de tout le temps se fier à des sources théoriques et préférer jouer la carte de la patience.Mais je regrette quand même que Nintendo s'est vraiment contenté de ne rien montrer de lourd, très lourd, si tout le monde sur Gamekyo semble me dire " Ah non en fait, il y'a qu'à l'E3 qu'on aura du lourd, les Nintendo Directs n'ont jamais été mémorables, redescends sur terre mon vieux ", ça démontre toutefois un gros problème, comment la Switch va t-elle réussir à tenir jusqu'à l'E3 sans les jeux qu'on mérite ? Ne serait-ce qu'à ce moment là que Nintendo commettra ses premières erreurs avec sa Switch alors qu'actuellement tout semble ensoleillé à l'horizon pour la Switch, et si en fin de compte, Nintendo cache t-il bien son jeu ?Nintendo est-il simplement " conscient " qu'on a absolument pas reçu le digne Direct qu'on méritait et est-ce que cela les aidera à faire ( évidemment ) mieux pour le prochain " vrai " Direct et pas seulement une vulgaire déclinaison Direct plus adaptée actuellement à la 3DS qu'à la Switch ?Moi perso, je ne suis même pas inquiet quand à l'annonce d'un prochain Direct, il est presque évident qu'après le naufrage d'aujourd'hui, Nintendo va vite se reprendre en main pour nous annoncer et nous diffuser d'ici la fin du mois le prochain gros Direct, et le premier véritable de l'année pour bien commencer 2018. Parce que le line-up de l'année reste toujours très flou pour la Switch.Mais...Si tout compte fait, Nintendo a tout planifié et a délibérément réaliser un Direct mineure en guise d'amuse-bouche pour pouvoir secrètement de son côté entamer un dernier polissage pour son fameux Direct de Janvier caché ( qui n'arrivera pas dans l'immédiat attention ) pour une éventuelle annonce prochaine ( on l'espère ) exempte de fatigantes prétendues leaks et rumeurs pour pouvoir bien annoncer la surprise ? Tout ceci représente indéniablement une sacré affaire à suivre.Juste pour rappel, je sais qu'en tant qu'enfant, je suis bien conscient de la situation actuelle et que je comprends très bien le raisonnement autour de cet déception, et je ne manquerais pas la prochaine fois de prendre des news de cet ampleur avec du gros sérieux