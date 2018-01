Cinema

Le nouveau blockbuster du MCU fait mieux que Captain America : Civil War aux USA !



Black Panther sortira à la mi-février (le 14 chez nous et les 16 aux Etats-Unis), mais ses préventes sont déjà ouvertes outre-Atlantique. Le site Fandango révèle qu’en 24h, le film de Ryan Coogler a écoulé plus de tickets que tous les précédents blockbusters de Marvel. Sans donner le chiffre précis, cependant.



Anecdote amusante : l’une des actrices du film, Lupita Nyong’o, a tenté de réserver des places sur le site en question, mais elle n’a pu acheter de tickets pour le jour de la sortie de Black Panther, car les préventes étaient trop importantes.



Jusqu’ici, c’était Captain America : Civil War, film qui introduisait justement le héros de Black Panther, T’Challa, joué par Chadwick Boseman, qui était en tête des préventes du MCU sur ce site de vente de tickets de cinéma. Sachant qu’il a démarré à 179 millions de dollars le week-end de sa sortie en mai 2016, le film en solo dédié au super-héros du Wakanda devrait cartonner.



Le site précise par ailleurs que Black Panther a également été élu "deuxième film le plus attendu de 2018" par plus de 8000 votants cette semaine. Et devinez qui est le numéro 1 ? Un autre Marvel : Avengers Infinity War, qui sortira en mai...



Bande annonce :