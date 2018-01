Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose des invocations sur le portail revenu des guerriers de l'univers 6 qui dispose d'une réduction pour les 3 première multi à 30DS.Le portail est très skipable même si nous avons un SSR d'assuré, ce sont des SSR plus trop d'actualité à part Caulifla et Kayle mais elle n'ont toujours pas de Dokkan :/Merci de partager les frérots

posted the 01/11/2018 at 04:09 PM by koopaskill