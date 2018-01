Depuis quand l'année 2018 s’arrête à juillet 2018 ?Tout les jeux annoncés sur ce directsont des jeux prévu pour ce début d'année jusqu'en juillet.Non car les critiques disant que 2018 sera une année pourri pour la switch sont pleine de mauvaise fois, certes ce nintendo direct est décevant mais le termeprouve bien qu'ils ont encore des cartouches pour cette année, et en particulier pour la fin d'année. Plus qu'à attendre le nintendo direct de l'e3.Sinon perso le DK tropical je l'ai pas fait sur wii u et le nouveau mario tennis m’intéresse bienBref il est trop tôt pour critiqué le catalogue de la switch pour 2018 même si je pense qu'on aura pas une année aussi folle que la été 2017.