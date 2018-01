Plusieurs sources avaient vendu la mèche en début de journée, c'est désormais officialisé : Dark Souls premier du nom va revenir hanter les joueurs dans une version remaster.



Voilà une annonce qui confirme l'intérêt naissant des éditeurs tiers envers la Switch. Dans le cadre du Nintendo Direct Mini diffusé à cette adresse, Dark Souls Remastered sort de l'ombre dans un tout premier trailer. L'occasion de découvrir pour la première fois le RPG de Bandai Namco sur une console portable. Une version également destinée au PC, à la PS4 et à la Xbox One, qui inclura le DLC Artorias of the Abyss et qui proposera un framerate ainsi qu'une résolution améliorés par rapport au jeu original. Bandai Namco précise que sur Switch, le jeu tournera en 1080p / 30fps en mode TV, et en 720p pour le mode portable.



La sortie de Dark Souls Remastered est annoncée pour le 25 mai prochain, sur Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One.