Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le jeu The World Ends With You, sorti sur DS, aura une version Nintendo Switch, sous-titrée Final Remix.Des nouveaux DLC sont prévus pour le jeu Pokken Tournament DX.Une Démo pour Dragon Quest Builders est disponible sur l’eShop.Hyrule Warriors ressortira sur Nintendo Switch, après être sorti sur WiiU et 3DS.Mario Tennis Aces a été annoncé.YS VIII, en plus des versions Ps4, PsVita et PC, sortira également sur Nintendo Switch.PayDay 2 a une date de sortie.Donkey Kong Country : Tropical Freeze sortira sur Nintendo Switch le 04 mai prochain.Et Dark Souls Remastered est prévu pour le 25 mai prochain.Pour commencer l'année 2018…Source : https://www.gonintendo.com/stories/299353-nintendo-direct-mini-jan-11th-2018-full-presentation