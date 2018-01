Gamergen 17/20 (version Switch)"nous avons tout de même remarqué quelques imperfections sur le petit écran de la machine. Une sorte de filtre flou est visible, mais ça ne nuit pas à l'expérience du jeu, c'est l'essentiel. Sur un téléviseur, nous remarquons un léger aliasing sur les contours, et les personnages ne sont pas nets. Que ce soit d’un côté ou de l’autre, nous avons constaté de petites chutes de framerate (principalement lorsque plusieurs éléments sont affichés à l’image). Néanmoins, et dans sa globalité, Furi tient bon la route, pas de quoi paniquer."

Disponible sur PS4 et Switch

Who likes this ?

posted the 01/11/2018 at 02:05 PM by nicolasgourry