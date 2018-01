Après ce titre douteux, voici donc mon craquage de début d'année...:'((ou filez moi vos codes), j'ai commencé Mario et que c'est bon !!! En fin le successeur de Sunshine (mon préféré des mario 3D)Et ensuite, idem quelle claque, quel plaisir !Et ce gros truc poilu, c'est Jäger qui kiffe aussi le boitier en métal, adopté à la SPA depuis maintenant environ 7 moisIl a retrouvé petit à petit sa belle crinière, a désormais un jardin etc, le bonheur pour se monstre sur courtes pattesEt bonne année à tous

posted the 01/11/2018 at 11:03 AM by sephiroth07