Sony profite du CES 2018 pour dévoiler un prototype de téléviseur 8K supportant totalement les caractéristiques du HDR avec une luminosité maximale de 10 000 cd/m².

Lors du CES 2018, Sony présente le premier téléviseur supportant entièrement les spécifications du HDR en couvrant une plage de 0 à 10 000 cd/m². Les laboratoires Dolby disposent bien du moniteur Pulsar PRM-4220 qui atteint 4 000 cd/m², mais le prototype de Sony va encore plus avec son pic lumineux à 10 000 cd/m². Plusieurs films mettent en valeur l'importante dynamique du téléviseur, mais c'est celui réalisé par le studio de jeu Polyphony Digital avec la dernière version de Gran Turismo qui est la plus impressionnante. Les développeurs ont ainsi réalisé une vidéo du jeu en 8K HDR absolument époustouflante. Si l'on peut douter de l'intérêt des très fortes luminosités sur une grande partie de la dalle, sur de très petites surfaces comme les reflets sur les carrosseries des voitures ou les effets de lumières des phares, le résultat est bluffant. La photo ne reproduit d'ailleurs pas fidèlement ce que nous avons vu. De manière générale, il est très difficile de prendre en photo un écran HDR et c'est encore plus difficile avec ce prototype Sony très lumineux.

Ce prototype est également l'occasion pour Sony de montrer les capacités de son processeur X1 Ultimate qui s'occupe de la gestion complète du HDR et du système de rétroéclairage Full-Led Local dimming. Une autre démonstration montre également les capacités du processeur à mettre à l'échelle des sources HD et Full HD sur la dalle 8K. Car si les contenus 8K risquent de ne pas être disponibles avant longtemps, les téléviseurs 8K devraient pour leur part être commercialisés dès cette année. Évidemment, le prototype Sony X1 Ultimate Full-Spec HDR n'est pas destiné à la vente et il ne s'agit pour l'instant que d'une démonstration technologique, mais cela montre que — malgré l'adoption de l'Oled sur ses modèles haut de gamme — Sony travaille toujours sur les téléviseurs LCD.