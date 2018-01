Il s'agit à la base d'un jeu multi sorti en arcade il y a des années au japon et nous avons apparemment droit à un portage !C'est un rêve de malade qui se réalise enfin pour moiSEGAAM2Vidéos de la version Arcade :- Il s'agira d'un Free2Play avec aucune notion de stamina (donc vous pourrez jouer autant que vous voulez)- Les 4 équipements pour les méchas de la version Ps4 serontetqui peuvent tous être customisé de plein de façon différentes (ils en ajouteront sûrement d'autres au fur et à mesure comme en Arcade)- Il y aura une multitude de modes incluant un mode story, débutant contre AI, casual match et du ranked.- Hiroyuki Sawano (Gundam Unicorn, Xenoblade X, Attack on Titan) composera l'opening theme de Border Break PS4