Dynasty Warriors 9 aura droit a son steelbook en exclusivité sur Saturn.deLe jeu sera disponible le 8 Février sur PS4 et OnePas mal comme steelbookDynasty Warriors 9 reprend les éléments hack and slash des premiers épisodes.On pourra traverser la carte du jeu à pieds, en bateaux ou en cheval.

posted the 01/11/2018 at 08:50 AM by leblogdeshacka