Voici ce qui semble être le tout premier moniteur OLED d'Asus. Bien évidemment, il s'agit d'un écran 4K, HDR de 21.6". Le temps de réponse lui sera de 0.1ms, de quoi ravir tous les gamers. La dalle est fournie par J-OLED une société de Sony et Panasonic.Selon Hardware.fr, l'écran est visuellement impressionnant.Plus qu'à attendre la date de sortie et le prix.

posted the 01/11/2018 at 06:59 AM by carapuce