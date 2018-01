Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :En se basant sur la box japonaise, on peut voir que le jeu ne prend pas trop de place. En effet, il faudra seulement 16 GB d'espace disponible sur sa Ps4 pour l'installer. Après, il y aura surement un patch day one et les quêtes à télécharger argumenteront ce chiffre. Pour rappel, le jeu sortira le 26 janvier sur Ps4 et Xbox One, et en automne sur PC...Source : https://www.psu.com/news/monster-hunter-world-file-size-ps4/