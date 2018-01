Jeux Video

Acheté en promo sur Switch l'été dernier.20 balles je crois, je m'en sors pas trop mal.Et bonOn va dire que le 5 de Gamekult est pas une nouvelle ode à la blasitude. J'aurais difficilement pu mettre plus en fait.Je ne le trouve pas mauvais.Je ne le trouve pas bon non plus.Je le trouve "rien". Sans âme quoi.Il se murmure qu'à chaque fois qu'un mec compare ce jeu à Chrono Trigger, Akira Toriyama rajoute une transformation à Goku.Nan franchement, y a ptéte de la volonté, mais y a pas le talent. Je vais pas revenir sur la variété des décors et de l'OST, on a compris depuis le temps, mais juste qu'on a affaire à un simple coup d'essai de la part d'une team qui a essayé de mixer sur le J-RPG d'origine avec la consécration du "poétique". Jusqu'à trop en faire.En ressort une lenteur et des scènes WTF.Mention particulière pour le dernier donjon et le perso qui veut te faire une révélation. Il (elle en fait) sort trois phrases, s'arrête, on reprend notre marche, on dégomme des monstres, on résouts 3 énigmes bidons, on atteint le nouvel étage, elle sort trois nouvelles phrases, on reprend notre marche, etc.PUTAIN, qui agit comme ça ? QUI ?T'imagine in-real ?Y'a vraiment que dans les jeux japs que tu vois çaSinon c'est dommage car le scénario aussi simpliste se laisse suivre et c'est triste que cette 3D dégueulasse est incapable de rendre aux hommages aux superbes artworks. Pour une fois qu'on ne joue pas un puceau de 13 ans.Le système de combat est pas mauvais de base et assez libre de conception (bon, le système de flux est foutrement obscur quand même) mais une fois que t'as trouvé la bonne tactique, il te suffit de répéter la même opération pour rouler sur tous les ennemis jusqu'à la fin.Et comme le level design est bidon de chez bidon (les donjons, c'est digne de la cave 1 de FF3), ben tu t'endors. Et je me suis vraiment endormi.Pourquoi "presque fini" ?Parce qu'au dernier donjon, après une heure de jeu, j'ai eu "la faute à pas de bol" avec un flux de Stop qui a pas fonctionné comme les autres fois, et que trois espèces de dinos pas contents ont démoli ma team en 5 secondes sans que j'ai le temps de moufter.Moralement, et à deux doigts du combat final, je n'ai pas eu envie de tout reprendre au dernier checkpoint et j'ai donc supprimé le jeu. Sans rage. Juste "tant pis".J'ai quand même un peu d'espoir pour Lost Sphear vu que les retours vont cette fois dans le bon sens.